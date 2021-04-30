Вєсті.UA: Нардеп Шевченко пояснив візит до Лукашенка "щирою любов'ю"

Нардеп від "Слуги народу" Євгеній Шевченко їздив до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Після обурення українського суспільства він заявив, що дуже любить його, а тому й хотів зустрітись.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на п'ятницю, 30 квітня – у програмі.

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Електрошокери для правоохоронців

В Україні хотіли дозволити правоохоронцям користуватись електрошокерами у службових цілях. Відповідний законопроєкт подали у Верховну Раду, але там його не підтримали. За документ проголосували лише 126 народних обранців.

Декларація Медведчука

У деклараціях українських народних обранців нарахували 164 цінні вироби із хутра або шкіри. Однак найцікавішим є те, що найбільше є у колекції лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука – 54.

ОПЗЖ та 9 травня

Народні депутати від ОПЗЖ у Верховній Раді влаштували пропагандистську акцію "Безсмертний полк". Вони, як і кожного року, знову хотіли "привітати українців з 9 травня". Ба більше, партія готує масштабний автопробіг у цей день.

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