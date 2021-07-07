Вєсті.UA: 5 гетьман України відкрив у собі географа

Петро Порошенко вирушив на Донбас й встановив там дорожній знак Нью-Йорк на в'їзді у селище Новгородське. Однак поки незрозуміло, чому саме він цим займався.

Які ще курйозні події відбулись в Україні впродовж 7 липня – читайте далі.

До теми Вєсті.UA: Московський патріархат просить в України гроші

"Українська" нарада в Одесі

В Одеській міській раді вирішили провести апаратну нараду українською мовою. Однак у депутатів виникли проблеми під час спроб розмовляти державною мовою. Начальник управління капітального будівництва Борис Панов не зміг згадати потрібне слово українською, тому просто "завис".

Декомунізація від Арахамії

Давид Арахамія заявив, що принципи фракції "Слуга народу" та Комуністичної партії Китаю є схожими, оскільки їхнім девізом є "служіння народу". Однак політсила й справді може мати кілька дуже несподіваних збігів з китайськими комуністами. Зокрема, один з них може допомогти Володимиру Зеленському.

Зусилля Кирила для миру в Україні

Депутат від ОПЗЖ Вадим Новинський висловився про релігію. За його словами, РПЦ жодним чином не пов'язана з політикою Кремля й несе лише розумне, добре та вічне. Водночас Патріарх Кирил робить усе можливе для миру в Україні.

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Випуск програми "Вєсті.UA" за 7 липня 2021 року: дивіться відео