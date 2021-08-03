Вєсті.UA: "Слуги народу" придумали новий заробіток для України

Олександр Корнієнко заявив, що Україні потрібно повертати славу устричного гіганта. Однак у цьому немає нічого дивного, адже у "Слузі народу" люблять думати про світле минуле.

Які ще курйозні події відбулись в Україні впродовж 3 серпня – читайте далі.

До теми Вєсті.UA: Суддя Чаус трішки недотягнув до бункера Гітлера

Сповідь Мендель

Юлія Мендель оприлюднила у соцмережі допис, у якому поскаржилася на занадто велику кількість уваги до неї та її діяльності. Ексречниця Володимира Зеленського також вирішила відповісти кривдникам цікавими фото.

Жомова революція під загрозою

Ілля Кива заявив, що восени в Україні відбудуться масштабні протести. Однак "жомова революція" під загрозою, адже Служба безпеки України викрила так званих "тітушок" нардепа, причетних до тяжких злочинів. На це Кива вже відповів відеозверненням.

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Випуск програми "Вєсті.UA" за 3 серпня 2021 року: дивіться відео