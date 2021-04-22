Вєсті.UA: Тимошенко зустрілась з прихильниками, порушуючи карантин

Юлія Тимошенко зустрілася зі своїми прихильниками в селі Вільшанська, що на Київщині, та абсолютно не дотримувалась карантинних норм. Були і рукостискання з пенсіонерами, і відсутність дистанції. Ба більше, Тимошенко була без маски.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на четвер, 22 квітня – читайте далі.

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Нардеп від ОПЗЖ не визнає агресію Росії

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Олександр Качний оскандалився. Він під час політичного ток-шоу на одному з українських телеканалів показав свою справжню позицію – відмовився визнавати агресію Росії на території України.

Українцям розносять газети про Медведчука

Газети з лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком з'явились на Дніпропетровщині. Їх розносять по під'їздах різних міст і сіл. Головна тема – закриття телеканалів кума Путіна. Людей переконують, що це начебто справжній геноцид.

Тищенка покарають за скандальну вечірку

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія обурився через скандальну вечірку Миколи Тищенка, яку він влаштував для дружини. За словами Арахамії, Тищенко повинен добровільно взяти максимальне покарання, передбачене законом.

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