Вєсті.UA. Жир: Рабінович назвав партію ОПЗЖ "профранцузькою"

Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович заявив, що партію можна назвати "профранцузькою". Такими словами він відзначився під час зустрічі з делегацією парламентаріїв сенату Франції.

Про інші курйозні події, які трапились в Україні за останній тиждень – у програмі.

До теми Вєсті.UA: Росія згадала про Азарова та Царьова

Запис інтерв'ю Луценка видалили

"Прямий" канал видалив запис інтерв'ю колишнього генпрокурора Юрія Луценка ведучим. Зокрема, він звинуватив у неправдивих свідченнях колишню амбасадорку США та прокоментував "плівки Медведчука".

В Україні готуватимуть людей майбутнього

В Україні хочуть створити Президентський університет, який готуватиме людей майбутнього. З відповідною заявою виступив Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30. Освіта і наука".

Дубінський взявся захищати Білорусь

Олександр Дубінський заступився за Білорусь. На думку колишнього депутата "Слуги народу", санкції проти країни та Олександра Лукашенка можуть погіршити торгово-економічні відносини зокрема.

Зверніть увагу Сплатить штраф і пройде курс ПДР: "слуга" Камельчук вибачився за "бидлоту" і паркування дружини

Камельчук вибачився за скандал з авто

Депутат Юрій Камельчук поскандалив з активістами проєкту "Зупини лося" через те, що його дружина неправильно припаркувала автомобіль. Проте згодом "слуга народу" визнав помилку і пообіцяв заплатити штраф.

Скандальна блогерка переїжджає до Росії

Сторінку скандальної блогерки Марії ttiisshhiinnaa в інстаграмі заблокували. Згодом вона опублікувала відео, у якому заявила, що переїжджає в Росію.

Шуфрич образив Тищенка угорською

Нестор Шуфрич заговорив угорською мовою з трибуни Верховної Ради. Так депутат від ОПЗЖ звернувся до "слуги народу" Миколи Тищенка, з яким у нього виник конфлікт 2 червня.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 5 червня 2021 року: дивіться відео