Вєсті.UA. Жир: Ціна на гречку знизилась на 16 копійок

У Кабінеті Міністрів заявили, що стабілізували ціни на гречку. Але якщо розібратись у цифрах, то це 16 копійок. На 6 кілограмах можна зекономити гривню.

Про інші курйозні події за тиждень, які відбулись в Україні станом на суботу, 15 травня – далі у програмі.

Цікаво 40 тисяч гривень зарплати і дешеві продукти: українка про життя у Польщі

ОПЗЖ відсвяткувала День перемоги

Партія "Опозиційна платформа – За життя" на чолі з Іллею Кивою вибрались святкувати 9 травня на раритетному джипі. Зокрема нардепи поклали квіти до Вічного вогню. Скоріш за все, так проросійські депутати хотіли "відмазатись" від нещодавного скандалу з білбордом.

Симоненко поставив квіти біля Вічного вогню

. Депутат Житомирської облради від партії ОПЗЖ Костянтин Черпіцький повісив у місті вітальні білборди з нагоди 9 травня. Там були зображені солдати гітлерівської Німеччини, а під ними – напис "Дякуємо за перемогу".

Також до Вічного вогню в Києві прийшли прихильники комуністів на чолі з Петром Симоненком. Нагадаємо, що він очолює заборонену Комуністичну партію України.

Запобіжний захід для Медведчука

Сорок нардепів ОПЗЖ звернулись до суду із заявами, що готові взяти Віктора Медведчука під особисту поруку. Прокурори вручили олігарху клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, але Печерський суд Києва обрав йому захід у вигляді домашнього арешту.

Добкін – самовисуванець

Михайло Добкін вирішив боротись за посаду мера Харкова. За словами політика, наразі він не має свої партії, тому балотуватиметься як самовисуванець.

До теми Буду самовисуванцем, – Добкін боротиметься за посаду мера Харкова

Кива розповів про місто-герой Москву

В День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Ілля Кива сказав, що "поклав квіти до міста-героя Москви". Одіозний нардеп вбачає свою схожість з головним ідеологом фашизму Беніто Муссоліні.

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