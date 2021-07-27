Вєсті.UA: Лондонські ЗМІ опублікували статтю про нерухомість українського олігарха
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Покинута станція метро Brompton Road, куплена олігархом Дмитром Фірташем ще у 2014 році, простоює без діла. Наразі причина покупки – незрозуміла, щодо цього навіть почали замислюватись у виданнях Великої Британії.
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Випуск програми "Вєсті.UA" за 27 липня 2021 року: дивіться відео