Вєсті.UA: Арестович знову відзначився одіозною заявою про українців

Олексій Арестович закликав не боятися афганських біженців, адже це люди, які мають освіту та знають мови. Водночас він заявив, що вони є освіченішими за "середніх українців".

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні 7 вересня – дізнайтесь у програмі.

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Трухін прокоментував ДТП

Нардеп Олександр Трухін, який 23 серпня потрапив у ДТП, де постраждали 6 людей, заявив, що слідчі та адвокати заборонили йому коментувати перебіг розслідування. Він зазначив, що не вважає себе винним та є абсолютно чесною людиною.

Комітет Шуфрича

Нестор Шуфрич, який очолює Комітет Верховної Ради з питань свободи слова, у цьому питанні не надто компетентний. Однак він продовжує заявляти, що свободи слова в Україні немає.

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