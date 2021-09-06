Вєсті.UA: "Байден хоче в туалет" – високі думки "слуги" Богуцької
6 вересня 2021 , 19:49Читать новость на русском
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Депутатка зі "Слуги народу" залишила суперечливий коментар під дописом про зустріч президентів США та України. Єлизавета Богуцька прокоментувала фото словами: "Байден просто хочет в туалет".
Про інші курйозні події, які відбулись в Україні за 6 вересня – дізнайтесь у програмі.
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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 6 вересня: відео