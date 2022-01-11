Вєсті.UA: Де пропав Володимир Зеленський
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Володимир Зеленський на різдвяні свята відправився у Буковель. Однак після цього президент раптово зникнув.
Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 11 січня – дізнавайтесь у програмі.
До теми Зеленський привітав українців з Різдвом, катаючись на лижах у Буковелі: відео з гір
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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 11 січня: дивіться відео