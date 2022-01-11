Вєсті.UA: Де пропав Володимир Зеленський

Володимир Зеленський на різдвяні свята відправився у Буковель. Однак після цього президент раптово зникнув.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 11 січня – дізнавайтесь у програмі.

До теми Зеленський привітав українців з Різдвом, катаючись на лижах у Буковелі: відео з гір

Захмарний заробіток Тупицького

Олександр Тупицький задекларував понад 900 тисяч гривень зарплати від Конституційного Суду. Звідки у судді, який не може дійти до робочого місця, у декларації з'явилося 138 мінімальних зарплат – точно невідомо. Однак з цього приводу таки є кілька припущень.

Киві знову не йметься

Ілля Кива вкотре розповів про те, як сумує за Радянським Союзом. Нардеп від ОПЗЖ у телеграмі заявив, що його "родіна" назавжди залишиться у серці, адже виховала його справжньою людиною. Однак яка батьківщина – таке й виховання.

Кулінарний конкурс від Тищенка

Дружина Миколи Тищенка – Алла Барановська в інстаграмі влаштувала конкурс на найкращі котлети. Суть проста – користувачі надсилали фото страви, а "Коля Мітбол" мав обрати з них найкращі.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 11 січня: дивіться відео