Вєсті.UA: Ілля Кива знову потрапив у скандал

Ілля Кива ставить себе на один щабель з Еммануелем Макроном та Джо Байденом. Так він намагався пояснити, чому привітав Володимира Путіна з днем народження.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 17 грудня – дізнайтесь далі.

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ОПЗЖ готові скласти мандати

Юрій Бойко заявив, що члени "Опозиційної платформи – За життя" готові здати свої мандати, аби розпустити парламент. За його словами, нинішній парламент "вичерпав себе" та "не має майбутнього", тож його потрібно розпустити та заново переобрати.

Книжки для Тищенка

Народному депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку не потрібні рекомендації, які книжки йому читати. Крім того, він заявив, що зараз не має часу на читання, бо потрібно працювати.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 17 грудня: дивіться відео