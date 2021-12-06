Вєсті.UA: Кива прирівняв себе до Путіна

Скандальний нардеп Ілля Кива подякував за те, що його та Путіна прізвища написали поряд на стіні однієї з будівель. У графіті мовилося про відому в Україні пісню про президента Росії, частиною якої Кива й став.

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Зверніть увагу Затравлю всіх, – Кива вилаявся після розслідування про "купи золота" у нього вдома

Янукович бореться проти себе

Президент-втікач Віктор Янукович вирішив оскаржити своє усунення з посади президента України. Проте він, як не дивно, подав свій позов до Верховної Ради не в той суд.

Тищенко в Укрзалізниці

Народний депутат Микола Тищенко провів ревізію у вагонах Укрзалізниці. Водночас у Києві компанія запустила перший вагон для вечірок, що, ймовірно, стало причиною для такого рішення Тищенка.

Мер Полтави оскандалився

Мер Полтави Олександр Мамай відзначився проросійськими поглядами і заявив, мовляв, на території України воюють США проти Росії. Водночас він сказав, що дуже прикро, що "брат іде на брата".

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