Вєсті.UA: Киву "засекретили" після погодження дисертації

Виш, де захищав дисертацію Ілля Кива, не хоче надавати журналістам запис та стенограму засідання вченої ради, що схвалила його роботу. Відмовив ЗМІ саме Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості.

Детальніше про інші курйозні події, які відбулися в Україні станом на п'ятницю, 10 червня – у програмі.

До теми Вєсті.UA: Без вихователя Вакарчука у групі "Голос" – бардак

Інтерв'ю Гіркіна долучили до справи MH17

В Гаазі тривають слухання у справі про збиття рейсу MH17. Водночас суд долучив до справи про катастрофу інтерв'ю колишнього ватажка російських бойовиків Ігоря Гіркіна журналісту Дмитру Гордону.

Поплавський йде у відставку

Михайло Поплавський заявив, що збирається піти у відставку з посади ректора Київського університету культури і мистецтв. Проте незадовго після цього він випустив новий еротичний кліп.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 11 червня 2021 року: дивіться відео