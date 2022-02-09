Вєсті.UA: Кремль пропонує Україні бути як Фінляндія

Еммануель Макрон під час візиту до Москви начебто заявив, що "фінляндизація" України була однією з моделей на столі для послаблення напруженості з Росією. Здавалося б, нам до Фінляндії ще далеко, але дещо спільне між країнами таки є.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 9 лютого – дізнавайтесь у програмі.

До теми Для послаблення напруги: дипломати таки обговорюють план "фінляндизації" України, – ЗМІ

Найвідданіший вболівальник

Нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича помітили серед глядачів зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Однак він, як голова парламентського комітету, з 7 по 11 лютого повинен працювати у Верховній Раді.

Понад 700 тисяч за Чауса

Дружина екссудді Миколи Чауса, якого підозрюють у хабарництві, внесла за нього заставу у розмірі майже 718 тисяч гривень. Це й не дивно, адже жінка готова чимало віддати, аби дізнатися, де стільки часу перебував її благовірний.

Штучний інтелект у Раді

У Верховній Раді з'явився робот-спікер на ім'я Ендрю, який спілкується з гостями парламенту. Штучний інтелект реагує на команди, а також уміє робити різноманітні "прогнози".

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