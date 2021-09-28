Вєсті.UA: Марченко стала "іконописцем"
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Оксана Марченко продовжує викладати на ютубі цикл фільмів про своє "паломництво". Дружина Віктора Медведчука пообіцяла в одному з відео розповісти, як стала "іконописцем".
Про інші події, які сталися в Україні станом на 28 вересня – у програмі.
Раніше Прокурор у справі Медведчука занудьгував і малював будиночок, схожий на в'язницю
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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 28 вересня: дивіться відео