Вєсті.UA: Марченко стала "іконописцем"

Оксана Марченко продовжує викладати на ютубі цикл фільмів про своє "паломництво". Дружина Віктора Медведчука пообіцяла в одному з відео розповісти, як стала "іконописцем".

Про інші події, які сталися в Україні станом на 28 вересня – у програмі.

Раніше Прокурор у справі Медведчука занудьгував і малював будиночок, схожий на в'язницю

Рудик підтримала кандидата в мери Харкова від партії Порошенка

Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик підтримала голову фракції "Європейська солідарність" у Харківській обласній раді Олександра Скорика. Депутат висунув свою кандидатуру на посаду мера Харкова. Цікаво, що у 2020 році нардепка назвала Порошенка ще більшим ворогом для "Голосу", ніж таким є Зеленський.

У родин "слуг народу" зросли статки

Члени сімей 58 депутатів від "Слуги народу" придбали цінне майно в останні 2 роки. Це автомобілі, квартири, земельні ділянки. Загальна вартість склала понад 60 мільйонів гривень. Про це свідчать дані, які оприлюднив Комітет виборців України.

Колишнього експерта "Слідство ведуть екстрасенси" призначили в СБУ

Колишній нардеп від "Слуги народу" і ексконсультант програми "Слідство ведуть екстрасенси" отримав посаду в Службі безпеки України. Андрій Лисюк тепер працюватиме заступником голови управління з боротьби з корупцією.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 28 вересня: дивіться відео