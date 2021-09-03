Вєсті.UA: Мельник зацікавив ЗМІ квартирою в Одесі

Журналісти "Схем" з'ясували, що новий голова Бюро економічної безпеки придбав квартиру в елітному районі Одеси удвічі дешевше за ринкову вартість. Вадим Мельник вказав у декларації, що у 2020 році купив житло за 1 мільйон 130 тисяч гривень.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні за 3 вересня – дізнайтесь у програмі.

До теми У Києві на Будинку профспілок повісили величезний банер із проросійським політиком Мураєвим

Мураєв відзначився расистськими висловами

"НАШ" вирізав зі запису спецефіру уривок, де власник каналу Євгеній Мураєв дозволив собі расистські висловлювання. Мовиться про запис ефіру про зустріч президентів України та США, який опублікували на ютуб-каналі.

Кива взявся за теорії змови

Скандальний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" назвав аферою світового масштабу історію з вакцинацією та обмеженнями через COVID-19. Відповідний допис він опублікував у своєму телеграм-каналі.

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