Вєсті.UA: Мендель потрапила у скандал через свою книгу та Революцію Гідності
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Юлія Мендель нещодавно написала книгу "Кожен із нас президент". У ній вона заявила, що 73% голосів, які у другому турі набрав Володимир Зеленський, є революцією, однак, без брудних наметів та без ризику бути побитим.
Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 15 липня – читайте далі.
До теми Вже 3 місяці лікуюся, – Мендель пояснила, чому пішла з посади речниці Зеленського
Звільнення Авакова
У Верховній Раді 291 народний депутат підтримав звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. На посаді він пропрацював майже 2 700 днів. Уряд провів ексміністра оплесками.
Арешт майна Козака
Суд 13 липня арештував майно народного депутата Тараса Козака, якого підозрюють у державній зраді. Востаннє нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" відвідував засідання Верховної Ради 16 листопада 2020 року.Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.
Випуск програми "Вєсті.UA" за 15 липня 2021 року: дивіться відео