Вєсті.UA: Мендель потрапила у скандал через свою книгу та Революцію Гідності

Юлія Мендель нещодавно написала книгу "Кожен із нас президент". У ній вона заявила, що 73% голосів, які у другому турі набрав Володимир Зеленський, є революцією, однак, без брудних наметів та без ризику бути побитим.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 15 липня – читайте далі.

До теми Вже 3 місяці лікуюся, – Мендель пояснила, чому пішла з посади речниці Зеленського

Звільнення Авакова

У Верховній Раді 291 народний депутат підтримав звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. На посаді він пропрацював майже 2 700 днів. Уряд провів ексміністра оплесками.

Арешт майна Козака

Суд 13 липня арештував майно народного депутата Тараса Козака, якого підозрюють у державній зраді. Востаннє нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" відвідував засідання Верховної Ради 16 листопада 2020 року.

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Випуск програми "Вєсті.UA" за 15 липня 2021 року: дивіться відео