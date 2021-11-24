Вєсті.UA: Мер Харкова знайшов винних у резонансних ДТП

Очільник Харкова Ігор Терехов сказав, що велика кількість ДТП у Харкові пов'язана з хорошим станом доріг. Він зазначив, що місто потребує більше поліцейських.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 23 листопада – дізнайтесь у програмі.

До теми У Харкові п'яний водій протаранив кілька авто й просто поїхав: відео моменту зіткнень

Антивакцинаторка з ОПЗЖ

Депутатка від ОПЗЖ Наталія Королевська називає вакцинацію в Україні незаконною, хоча сама щеплення зробила. Вона навіть намагається через суд скасувати обов'язкову імунізацію для вчителів.

Піклування про мусульман

Нардеп президентської партії "Слуга народу" Микола Тищенко відвідав Харківський аеропорт. Він повідомив, що тут облаштують місце для молитви мусульман.

Підставив Киву

Під час обшуків у Іллі Киви через незаконне поводження зі зброєю до будинку прийшов Вадим Рабінович. Він знімав відео на території помешкання, а згодом журналісти Bihus.info з'ясували, що цей будинок незадекларований.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 23 листопада: дивіться відео