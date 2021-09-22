Вєсті.UA: Миколі Тищенку знайшли нову роботу

Микола Тищенко куруватиме важливу галузь на парламентському рівні. Нардеп очолив нове міжфракційне депутатське об'єднання "Енергоефективна Україна".

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Цікаво Вєсті.UA: Кива потрапив у черговий скандал через російські вибори

Чорна кішка у Верховній Раді

Між фракцією "Слуга народу" та спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим пробігла чорна кішка. Причиною став антиолігархічний законопроєкт. У політсилі вже навіть можуть розглядати нових кандидатур на посаду очільника парламенту, адже обирати у фракції є з кого.

ОПЗЖ офіційно привітала "єдиноросів"

Верховна Рада визнала незаконними вибори до Держдуми Росії. Однак нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива нічого дивного не помітив і привітав "єдиноросів" з безумовною перемогою. У політсилі вважають, що "Єдина Росія" служить інтересам громадян.

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