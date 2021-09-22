Вєсті.UA: Миколі Тищенку знайшли нову роботу
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Микола Тищенко куруватиме важливу галузь на парламентському рівні. Нардеп очолив нове міжфракційне депутатське об'єднання "Енергоефективна Україна".
Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 22 вересня – дивіться у програмі.
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