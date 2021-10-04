Вєсті.UA: Між Кивою та асенізаторською машиною є багато спільного

Між асенізаторською машиною та Іллею Кивою набагато більше спільного, аніж може здатися на перший погляд. Зокрема, матеріал, з яким вони працюють, є однаковим.

Про інші курйозні події, які сталися в Україні станом на 4 жовтня – дізнайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: В ОП хочуть звільнити Ірину Венедіктову

"Офшорний" скандал

Іноземні ЗМІ розмістили інформацію про українського президента на своїх шпальтах. Зокрема, на основі масштабного витоку секретних документів там опублікували розслідування про офшорні рахунки Володимира Зеленського.

Метод повернення Саакашвілі

За даними ЗМІ, Міхеіл Саакашвілі прибув до Грузії через морський порт, сховавшись у контейнері з продовольством. Можливо, він і сподівався, що приїзд у такий спосіб є чимось тріумфальним, але замість знищення політичної еліти його просто затримали.

Глибокі знання Азірова

Микола Азаров зганьбився через свої знання з географії. Зокрема, політик часів Віктора Януковича не знає різниці між Південною і Північною Кореями.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 4 жовтня: дивіться відео