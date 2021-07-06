Вєсті.UA: Московський патріархат просить в України гроші

Києво-Печерська лавра попросила у Дениса Шмигаля гроші. Прем'єр-міністр має допомогти терміново ліквідувати аварійну ситуацію у храмі.

Що ще курйозного сталось в Україні у вівторок, 6 липня – дізнавайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: Шуфричу потрібна терапія і позбирати коріння

Американка Кіра Рудик

Лідерку "Голосу" Кіру Рудик запідозрили у подвійному громадянстві. Ведучі у ефірі одного з телеканалів декілька разів перепитали політикиню, чи має вона американське громадянство, однак вона тричі наголосила, що є українкою, а от чи має паспорт США – не відповіла.

Місія Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі заявив, що його місія в Україні вже частково виконана. Зокрема мовиться про закон щодо Державного архітектурно-будівельного контролю. Ухвалене рішення Верховною Радою він назвав проривом і підкреслив, що надзвичайно щасливий.

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Випуск програми "Вєсті.UA" за 6 липня 2021 року: дивіться відео