Вєсті.UA: Московський патріархат "відбиває" техніку
4 листопада 2021 , 21:01Читать новость на русском
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Священник Московського патріархату напав на журналістку. Він забрав у неї смартфон після запитання про статки.
Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 4 листопада – у програмі.
До теми "Стер все бігом": у Рівному з церкви виштовхали журналістів, які знімали людей без масок
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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 4 листопада: дивіться відео