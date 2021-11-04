Вєсті.UA: Московський патріархат "відбиває" техніку

Священник Московського патріархату напав на журналістку. Він забрав у неї смартфон після запитання про статки.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 4 листопада – у програмі.

До теми "Стер все бігом": у Рівному з церкви виштовхали журналістів, які знімали людей без масок

Заборона закону про звіти партій

Депутатка Олександра Устінова просить ветувати власний закон про фінансові звіти партій. Усе через те, що там є "щось, не як у Європі".

Медіафейки від Шуфрича

Нестор Шуфрич – нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" нещодавно став власником телеканалу UkrLive. Нацрада призначила перевірку медіа через поширення фейків про коронавірус.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 4 листопада: дивіться відео