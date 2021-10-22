Вєсті.UA: Надію Савченко спіймали на підробці

Екснардепка Надія Савченко злітала в Туреччину й спробувала повернутися в Україну з підробленим COVID-cертифікатом. Копи викрили фальсифікацію та відкрили кримінальне провадження.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 21 жовтня – у програмі.

Цікаво Надія Савченко із сестрою погоріли на підробних COVID-сертифікатах у "Борисполі"

Гордон показав груди

Дмитро Гордон під час відпочинку за кордоном, у свій 54 день народження, на камеру показав свої голі груди. Він запропонував усіх охочим приєднатися до челенджу та пограти грудьми.

Киву тролять в ОПЗЖ

Скандальний нардеп Ілля Кива знову вдався до маразматичних витівок. Він заявив про своє вигнання Юрієм Бойком і Сергієм Льовочкіним із партії ОПЗЖ і сам же спростував цю заяву. Схоже, що однопартійці вирішили пожартувати над одіозним нардепом.

Секретна зброя нардепів

Депутат від ОПЗЖ Олександр Колтунович не стримав емоцій і матюкнувся під час розгляду правок до держбюджету на 2022 рік. Аналогічною поведінкою відомий його ексколега Василь Німченко, який також заговорив у раді "мовою російської дипломатії".

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 21 жовтня: дивіться відео