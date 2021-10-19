Вєсті.UA: Нардепам запропонують пройти психічний огляд

Нардеп Тарас Батенко запропонував, аби нардепи проходили психіатричний огляд. Ініціатива прозвучала після скандальних слів Галини Третьякової про "ворога Полякова".

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 19 жовтня – у програмі.

До теми Люблю людей і поважаю ворогів, – Третьякова вступила в перепалку з Батенком

Рабінович у Москві

Нардеп від проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович поїхав у Москву. Там він зустрівся із заступником глави адміністрації президента Росії Дмитром Козаком. У політсилі пояснили це тим, що нібито нардеп домовлявся за газ.

Стаття про Медведчука

Низка закордонних ЗМІ повідомляла про нібито незаконне переслідування Віктора Медведчука. Однак у всіх була опублікована одна й та ж стаття, автори також були однакові. Ймовірно, до цієї ідеї залучений сам Медведчук.

Помічник Тищенка

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко взяв у помічники свого бізнес-партнера Олександра Сітака. Лише за неповних 2 роки роботи той отримав з бюджету України 1,1 мільйона гривень зарплати.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 19 жовтня: дивіться відео