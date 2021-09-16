Вєсті.UA: Новинський відвідав літургію патріарха Кирила
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Опозиційний депутат України Вадим Новинський поїхав у Санкт-Петербург. Він побував на літургії, яку провів російський патріарх Кирил.
Про інші події, які відбулись в Україні станом на 16 вересня – дивіться у програмі.
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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 16 вересня: дивіться відео