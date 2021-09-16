Вєсті.UA: Новинський відвідав літургію патріарха Кирила

Опозиційний депутат України Вадим Новинський поїхав у Санкт-Петербург. Він побував на літургії, яку провів російський патріарх Кирил.

Про інші події, які відбулись в Україні станом на 16 вересня – дивіться у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: Поплавський роздає дипломи тіктокерів

Політична вистава у Чорноморську

На Одещині мера Чорноморська оригінально привітали з днем народження. Одна з місцевих депутаток станцювала у костюмі балерини під музику з балету "Лебедине озеро". Інший політик прийшов в одязі чумного лікаря.

Невідомі нардепи у Раді

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин поскаржився на те, що деяких чинних парламентаріїв узагалі не впізнають в Україні. Крім того, він наголосив на впізнаваності свого колеги з ОПЗЖ Іллі Киви.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 16 вересня: дивіться відео