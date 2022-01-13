Вєсті.UA: Оксана Марченко винайшла машину часу

Оксана Марченко майже щодня анонсує нові випуски власного шоу. В одному з них кума Володимира Путіна вирішила здійснити подорож у часі.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 13 січня – дізнавайтесь у програмі.

До теми Швейцарія скасувала навчальну візу доньки Медведчука та хрещениці Путіна

"Свинарчук" Зеленського

Шевченківський райсуд Києва ще у грудні зобов'язав Офіс генпрокурора закрити кримінальне провадження щодо Олега Татарова. У справі заступника керівника Офісу Президента робота чомусь постійно уповільнювалася, тож провадження довелося закрити через закінчення терміну розслідування.

"Рада" для наймолодших

Оновлений телеканал "Рада" знову осоромився. Чи то працівники знудилися на роботі, чи керівництво хоче привабити молодшу аудиторію, однак під час трансляції засідання уряду на фоні слів прем'єра Дениса Шмигаля лунав жіночий голос, який озвучував дитячу лічилку.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 13 січня: дивіться відео