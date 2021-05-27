Вєсті.UA: Олігархів змусять перепродати свої медіа

Президент Володимир Зеленський ініціював створення нового законопроєкту для зменшення впливу олігархів. Зокрема, їх зобов'яжуть перепродати свої медіа "людям із бездоганною репутацією".

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на середу, 27 травня – у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: Кива знову похвалив дії режиму Лукашенка

Бойко може стати президентом

Після невдач Віктора Медведчука в 2021 році, дозволу на затримання нардепа Тараса Козака, "Опозиційна платформа – за життя" могла розпастись. Однак у партії запевнили, що на наступних президентських виборах вони знову висуватимуть своїм кандидатом Юрія Бойка. Наразі він входить у рейтинг та посідає третє місце.

Новий образ Тимошенко

Юлія Тимошенко опублікувала в фейсбуці нове несподіване фото. На ньому вона не одягнена у звиклий для політикині елегантний одяг, а стоїть біля куща з квітами у спортивній формі. Депутатка підписала фото та пояснила, що "спорт і краса природи – те, що надихає і заряджає".

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 27 травня: дивіться відео