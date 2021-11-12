Вєсті.UA: ОПЗЖ відкрила школу для майбутніх політиків

У Харкові відкрилась "школа молодого політика". Її створили при молодіжному крилі "Опозиційної платформи – За життя".

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 12 листопада – у програмі.

До теми Медведчук, Королевська та Шуфрич: хто з депутатів ОПЗЖ має наукові ступені

Маєток Медведчука

Журналісти отримали креслення маєтку Віктора Медведчука. Споруда має більше ніж 100 окремих приміщень. Зокрема там є окремі кімнати для суконь Оксани Марченко, ялинкових прикрас, а також загадкове приміщення біля кабінету олігарха.

Інвестори з Оману

Зеленський запросив інвесторів з Оману взяти участь у приватизації в Україні. За 2020 рік та перше півріччя 2021 року, обсяг прямих інвестицій із Султанату Оман дорівнює нулю. Про це повідомили у Нацбанку.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 12 листопада: дивіться відео