Вєсті.UA: ОПЗЖ відкрила школу для майбутніх політиків
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
У Харкові відкрилась "школа молодого політика". Її створили при молодіжному крилі "Опозиційної платформи – За життя".
Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 12 листопада – у програмі.
До теми Медведчук, Королевська та Шуфрич: хто з депутатів ОПЗЖ має наукові ступені
Маєток Медведчука
Журналісти отримали креслення маєтку Віктора Медведчука. Споруда має більше ніж 100 окремих приміщень. Зокрема там є окремі кімнати для суконь Оксани Марченко, ялинкових прикрас, а також загадкове приміщення біля кабінету олігарха.
Інвестори з Оману
Зеленський запросив інвесторів з Оману взяти участь у приватизації в Україні. За 2020 рік та перше півріччя 2021 року, обсяг прямих інвестицій із Султанату Оман дорівнює нулю. Про це повідомили у Нацбанку.Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 12 листопада: дивіться відео