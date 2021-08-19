Вєсті.UA: ОПЗЖ закриють рот на законодавчому рівні

Уряд запропонував законопроєкт, який забороняє вести переговори з терористами і окупантами за спиною президента. Відтепер "Опозиційна платформа – За життя" не зможе переказувати методички Кремля.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на четвер, 19 серпня – дізнайтесь у програмі.

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РНБО займається медсистемою України

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки й оборони про реформування медсистеми в Україні. Указ ухвалили на засіданні РНБО 30 липня.

Варфоломій приїде в Україну

Вселенський патріарх Варфоломій прибуде в Україну напередодні Дня Незалежності вперше за 13 років. Коли про це стало відомо, РПЦ почала організовувати низку акцій протестів.

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Випуск програми "Вєсті.UA" за 19 серпня 2021 року: дивіться відео