Вєсті.UA: Путін назвав "батька" та "мати" України

Володимир Путін на щорічній пресконференції зробив чергову фейкову заяву про Україну. За його словами, українську державу створив Володимир Ленін.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 23 грудня – читайте далі.

До теми Путін заявив, що Україну "створив" Ленін, але вже після своєї смерті

Диджиталізована Тимошенко

Юлія Тимошенко виклала у фейсбук повідомлення про створення власних стикерів для телеграму та вайберу. Лідерка "Батьківщини" зазначила, що зробила це, щоб "святкові повідомлення були веселими та яскравими".

Плюшевий ведмідь Киви

Одіозний Ілля Кива вчергове відзначився. Проросійський політик виклав фото, на якому був надпис: "Медвечук не втік і не здався! Медвечук боротиметься". Світлину він підписав, назвавши кума Володимира Путіна "ведмедем нації".

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 23 грудня: дивіться відео