Вєсті.UA: У Путіна висунули дуже дивні вимоги до України

Поки Володимир Путін збирав всі сили біля кордонів, Марія Захарова запропонувала Україні скласти зброю, відправити союзників і тихо чекати загарбників. Може, ввечері була важка нарада і глава МЗС не відновилася.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 10 лютого – дізнавайтесь у програмі.

До теми Фройд ридав би, – Кислиця і Маркарова потролили Захарову через картинку про "гарантії безпеки"

"В чому сила, сестра"

До Оксани Марченко завітала Ганна Герман. Під час розмови ведуча використала фразу із "Брата-2"– "В чому сила, сестра?". Оскільки у цьому фільмі принижували українців, стає зрозуміло, для якого глядача знімає Марченко.

Сексуальна освіта Поплавського

Ректор Київського університету культури Михайло Поплавський продовжує проводити сексуальну освіту. Він вкотре опублікував новий відеоролик, на цей раз про камасутру.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 10 лютого: дивіться відео