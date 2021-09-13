Вєсті.UA: РНБО взялась за дуже важливу справу

Секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов запропонував "дуже важливу ініціативу". Мовиться про зміну вигляду української мови, тобто перехід з кирилиці на латиницю.

Які ще курйозні події сталися в Україні станом на 13 вересня – дивіться у програмі.

До теми Цікаво спостерігати істерію ОПЗЖ, – Данілов про "перехід" на латинку

Ігор Коломойський змінив імідж

На матчі "Шахтар" – "Дніпро-1" у Києві помітили олігарха Ігоря Коломойського в новому амплуа – без бороди й зі стрижкою. Ці зміни багатьом нагадали образ північнокорейського диктатора Кім Чен Ина.

Лукашенко планує виставити зброю на кордоні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вбачає ворогів там, де їх немає та братається з Росією. На білорусько-українському кордоні він планує розмістити російські зенітно-ракетні комплекси.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 13 вересня: дивіться відео