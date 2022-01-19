Вєсті.UA: У Росії остаточно поїхав дах через Україну

Голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін зробив чергову заяву на догоду Володимиру Путіну. За його словами, НАТО начебто готується до окупації України.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 19 січня – дізнавайтесь у програмі.

До теми У Кремлі заявили, що НАТО "вторгається" в Україну

У пошуках істини

Патріарх Філарет подав судовий позов до Окружного адміністративного суду Києва. Він просить скасувати припинення дії Української православної церкви (Київського патріархату).

Претендент на Оскар

Одіозний Євген Шевченко опублікував власну кінострічку "Білорусь очима Євгенія Шевченка". Впродовж майже 2 годин він розповідав шаблонні історії та вихваляв Олександра Лукашенка.

Відпущення гріхів Киви

Ілля Кива вже традиційно на Водохреще пірнув у крижану воду. Мабуть, нардеп від ОПЗЖ щиро вірить у відпущення своїх гріхів. Однак відеоролик з цим дійством чомусь знімали у темряві.

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