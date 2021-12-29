Вєсті.UA: Санта-Клаус приніс Шуфричу цікавий дарунок

РНБО погодила санкції проти медіа проросійського депутата Нестора Шуфрича. Мовиться про вже заблоковані телеканали "Перший незалежний" та UkrLive.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 29 грудня – дізнавайтесь у програмі.

До теми Трансляцію каналів Шуфрича "Першого незалежного" та UkrLive припинили після введення санкцій

Президент Гордон

Більшість українців підтримала б на посаді президента журналіста Дмитра Гордона серед претендентів, які не є політиками та не входять у владу. Про це свідчать результати опитування.

"Вареник" Вірастюка

Нардеп від "слуг" Василь Вірастюк потрапив у сексистський скандал. Він назвав жіночі статеві органи "вареником із бринзою" до фотографії дівчини, яка підтягує ноги до голови й де видно зону бікіні.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 29 грудня: дивіться відео