Вєсті.UA: Терористи на Донбасі визнали контроль від НЛО

Спікер бойовиків псевдореспублік Донбасу визнав контроль із боку "інших країн". Можливо, вони проситимуть військової допомоги від іншопланетянин, як колись і заявляли.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 1 лютого – дізнавайтесь у програмі.

Зверніть увагу Бойовики відновили комендантську годину у Луганську

"Звільнення від НАТО"

Одіозний Ілля Кива вчергове поширив у своєму телеграм-каналі російську пропаганду. Мовляв, Україну окупували сили НАТО, а ніякої незалежності не існувало, тому потрібне "звільнення".

"Підтримка" безхатьків від Марченко

Дружина кума Володимира Путіна виклала новий проморолик 2 сезону фільму "Паломниця". Оксана Марченко на цей раз з'явилась із гримом злидарки, щоб "підтримати" безхатьків.

Притула під наркотиками

Українофобка Сніжана Єгорова заявила, що Сергій Притула з'явився у Верховній Раді під наркотиками. Вона виклала пародійне відео кількарічної давності та заявила, що подібні "чорти" ухвалюють закони.

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