Вєсті.UA: Тищенка у партії поважають за "турбо жим-жим"

У Трускавці "слугам народу" присвоювали різні номінації. Одіозний Микола Тищенко переміг у фінальній – вона називається "Турбо жим-жим".

Про інші курйозні події, які сталися в Україні станом на 6 жовтня – дізнайтесь у програмі.

До теми "Слугам по заслугах": хто отримав партійні "Оскари" й кого нагородили гарбузами

Бойовики проти Саакашвілі

Бойовики на Луганщині відкрили так звану кримінальну справу проти Міхаіла Саакашвілі, якого заарештували у Грузії. Що цікаво, окупанти використали старий і вже давно спростований фейк про "грузинських снайперів на Майдані".

Підозра Труханову

Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру мерові міста Геннадію Труханову. Разом з ним – ще 4 особам. Мовиться про спільне розслідуванні НАБУ та САП про заволодіння земельними ділянками в Одесі.

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Випуск програми "Вєсті.UA" за 6 жовтня: дивіться відео