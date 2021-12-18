Вєсті.UA. Жир: Колишній "перший слуга" збирає команду

Дмитро Разумков оголосив про набір людей до своєї команди. Партії політика "багаторазового використання" дехто вже навіть прогнозує значну підтримку.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні впродовж тижня – читайте далі.

До теми Разумков – помилка нашої команди, – Гетманцев про найбільші невдачі "слуг" за рік

Марченко замахнулася на славу Гіппократа

Оксана Марченко була телеведучою, танцівницею і навіть пробувала себе в політиці. Однак нещодавно дружина Віктора Медведчука стала ще й експерткою. Зокрема, вона розповіла про нові провідні дослідження у галузі медицини.

Розмова жаби та гадюки

Ексочільник Офісу Президента Андрій Богдан дав інтерв'ю журналістові Дмитру Гордону. Після обміну люб'язностями, він заявив, що у Верховній Раді відбувається "Північна Корея".

Обличчя року

В Україні вибухнув скандал через Олександра Гогілашвілі. Раніше про заступника міністра внутрішніх справ було відомо мало, однак тепер усі побачили його справжнє обличчя. З ним він відчуває себе безсмертним і навіть штовхає озброєних правоохоронців та погрожує їм.

Дізнайтеся більше "Єдине є**ало", російський паспорт і дружина в ОП: все, що відомо про скандального Гогілашвілі

Справжній прорив Пальчевського

Андрій Пальчевський продемонстрував справжній прорив. Зокрема, державний телеканал "Дом" за гроші платників податків запускає нове соціальне шоу, яке він і вестиме.

Пам'ятник для Кернеса

Після смерті Геннадія Кернеса мером Харкова став Ігор Терехов, який продовжує справи попередника. Однак харків'яни не забувають скандального політика. У місті вирішили встановити динамічний пам'ятник на місці його поховання.

"Шахрайзер" Шахова

Народний депутат Сергій Шахов запропонував свою кров вченим для боротьби з коронавірусом. Однак раніше він заявив, що щеплення не захищають людину, а вакциновані ще важче переносять COVID-19.

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Підсумковий випуск "Вєсті.UA. Жир" за 18 грудня: дивіться відео