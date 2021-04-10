Вєсті.UA. Жир: Ляшко з Кравчуком готують зброю

Леонід Кравчук нещодавно заявив, що вже начистив зброю і готовий зустріти російського ворога. Водночас сам у бою він не залишиться, адже прикриватиме його тил радикал Олег Ляшко.

Про найкурйозніші події за тиждень в Україні станом на суботу, 10 квітня – далі у програмі.

До теми Вєсті.UA: В Офісі Президента захистили Тищенка

Степанов хоче розробляти вакцину

Максим Степанов написав, що через проблему з експортом вакцини проти коронавірусу одним зі шляхів розв'язання проблеми буде виробництво власної. Проте незрозуміло, чому міністр охорони здоров'я не виступив з відповідною ініціативою раніше.

Кива більше не жомовий король

З декларації нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви зникла жомова яма, яка у 2019 році принесла йому 1 мільйон 200 тисяч гривень, і з'явився Rolex за майже 400 тисяч гривень. Тож він спочатку отримав, а потім втратив звання жомового короля України.

"Українська російська" від Мендель

Прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила, що в Україні є "українська російська" мова. Тези майже збігаються з дописом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про "російськомовного українського націоналіста".

Зверніть увагу Висловлювання Мендель про "українську російську" – її особиста думка, – Офіс Президента

Московський патріархат переживає за бджіл

Представники Московського патріархату на Одещині поскаржилися, мовляв, 5G вбиває бджіл. Ймовірно, опромінення розроблене спеціально проти "московських бджіл".

Аваков попросив грошей

Арсен Аваков попросив ще 126, 3 мільйони гривень з коронавірусного фонду. Він нібито піклується про "знедолених" – керівника Нацполіції та трьох його заступників.

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