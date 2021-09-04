Вєсті.UA. Жир: Мураєв відзначився расистськими заявами

Євгеній Мураєв на своєму ж пропагандистському каналі дозволив собі расистські висловлювання. "У Європі не так все солодко. Париж жахливий, він "чорний"", – заявив проросійський політик.

Якими ще подіями запам'ятався тиждень в Україні – у програмі.

Раніше У Києві на Будинку профспілок повісили величезний банер із проросійським політиком Мураєвим

Депутат Трухін "стер" всі згадки про ДТП

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін скоїв масштабну аварію, в якій постраждали 6 людей. Політику спочатку вдалося не лише самому зникнути після ДТП, а й "стерти" всі згадки про інцидент у засобах масової інформації.

У Росіян своя версія інциденту на Паралімпіаді

Новий голова БЕБ втрапив у скандал

Новостворене Бюро економічної безпеки очолив глава фіскальної служби Вадим Мельник. Втім вже втрапив у скандал. Журналісти "Схем" з'ясували, що посадовець придбав квартиру в елітному районі Одеси удвічі дешевше від ринкової вартості.

Геращенко став радником Монастирського

Колишній заступник Арсена Авакова тепер став радником нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Ще раніше, 4 серпня, члени Кабінету Міністрів погодили його звільнення з посади. Втім стало відомо, що він знову повернувся до МВС.

До теми Антона Геращенка призначили радником міністра внутрішніх справ

Шойгу заговорив словами Путіна про "братній народ"

Міністр оборони Росії повторив слова Володимира Путіна про Україну. Сергій Шойгу заявив, що українці – не тільки сусіди росіян, а й взагалі є братнім народом. Заговорив він про це під час інтерв'ю з пропагандистом Володимиром Соловйовим.

У Путіна злякались через зустріч Байдена і Зеленського

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував зустріч Володимира Зеленського з Джо Байденом. У Кремлі злякалися "небезпечної України" після домовленості двох президентів.

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