Вєсті.UA. Жир: Савченко намагається повернути свій політичний рейтинг

Поліція притягнула до відповідальності колишню нардепку Надію Савченко за використання підробленого сертифікату про вакцинацію. Такий "документ" у неї вилучили в аеропорту.

Про найголовніші події, які відбулися в Україні у 2021 році – дізнайтесь далі.

До теми Надія Савченко шокувала святковою фотосесією: мережа вибухнула мемами

Зашквари Іллі Киви

Спочатку Ілля Кива сам розповів журналістам, що його нібито виключили з партії "Опозиційна платформа – За життя". Однак згодом одіозний нардеп спростував власну заяву у соцмережі. Загалом у 2021 році він потрапляв у різні скандали.

Криза Гордона

Журналіст і ведучий Дмитро Гордон очевидно переживає творчу кризу. На своє інтерв'ю він запросив спочатку свого сина, потім доньку. Крім того, деякі гості були у нього декілька разів.

Матюки в Раді

Народний депутат від ОПЗЖ Олександр Колтунович матюкнувся у мікрофон просто під куполом. При цьому такий індидент у проросійський партії вже траплявся раніше.

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