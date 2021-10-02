Вєсті.UA. Жир: Савченко поїхала до "султана"

Екснардепка Надія Савченко опублікувала фото в паранджі, які зробила в турецькій мечеті. Водночас вона зробила дивну заяву про "переваги ісламу".

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні протягом тижня – у програмі.

Зверніть увагу Вєсті.UA: ОПЗЖ встановила новий рекорд

Шуфрич зробив собі подарунок

Нестор Шуфрич наговорив у Верховній Раді найбільше – його виступи за 2 роки роботи парламенту загалом тривали майже 16 годин. Водночас з'явилась інформація, що нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" придбав 60% акцій скандального телеканалу "Перший незалежний".

Ймовірна відставка Разумкова

Спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова нібито планують звільнити з посади голови Верховної Ради. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія доручив видати підписні листи для його зняття.

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Рудик – за "ЄС"

Кіра Рудик, лідерка партії "Голос", підтримала голову фракції "Європейська солідарність" у Харківській обласній раді Олександра Скорика. Кандидатуру депутата висунули на посаду мера Харкова. Одна ситуація незрозуміла, адже у 2020 році Рудик назвала Порошенка "ще більшим ворогом для "Голосу", ніж таким є Зеленський".

Космічна тема Зеленського

У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України повідомили, що для Володимира Зеленського є пріоритетом космічна тема. Президент нібито поставить завдання, щоб у 2022 році запустили супутники.

Куплена масовка ОПЗЖ

"Опозиційна платформа – За життя" відзначилася черговим скандалом. ОПЗЖ влаштувала мітинг з купленою масовкою, на протесті зібрали навіть іноземців, які не говорили ні українською, ні російською.

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Підсумковий випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 2 жовтня: дивіться відео