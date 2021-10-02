Вєсті.UA. Жир: Савченко поїхала до "султана"
Джерело:"Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі
Екснардепка Надія Савченко опублікувала фото в паранджі, які зробила в турецькій мечеті. Водночас вона зробила дивну заяву про "переваги ісламу".
Про інші курйозні події, які відбулись в Україні протягом тижня – у програмі.
Зверніть увагу Вєсті.UA: ОПЗЖ встановила новий рекорд
Шуфрич зробив собі подарунок
Нестор Шуфрич наговорив у Верховній Раді найбільше – його виступи за 2 роки роботи парламенту загалом тривали майже 16 годин. Водночас з'явилась інформація, що нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" придбав 60% акцій скандального телеканалу "Перший незалежний".
Ймовірна відставка Разумкова
Спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова нібито планують звільнити з посади голови Верховної Ради. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія доручив видати підписні листи для його зняття.
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Рудик – за "ЄС"
Кіра Рудик, лідерка партії "Голос", підтримала голову фракції "Європейська солідарність" у Харківській обласній раді Олександра Скорика. Кандидатуру депутата висунули на посаду мера Харкова. Одна ситуація незрозуміла, адже у 2020 році Рудик назвала Порошенка "ще більшим ворогом для "Голосу", ніж таким є Зеленський".
Космічна тема Зеленського
У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України повідомили, що для Володимира Зеленського є пріоритетом космічна тема. Президент нібито поставить завдання, щоб у 2022 році запустили супутники.
Куплена масовка ОПЗЖ
"Опозиційна платформа – За життя" відзначилася черговим скандалом. ОПЗЖ влаштувала мітинг з купленою масовкою, на протесті зібрали навіть іноземців, які не говорили ні українською, ні російською.Більше випусків програми "Вєсті.UA. Жир" можна переглянути за посиланням.
Підсумковий випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 2 жовтня: дивіться відео