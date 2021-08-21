Вєсті.UA. Жир: У США розслідують пожежу на заводі Коломойського

У США розслідують пожежу на металургійному заводі, яка сталася 11 серпня. Він розташований в штаті Огайо та належить українському олігарху Ігорю Коломойському.

Які ще курйозні події відбулись в Україні за тиждень – дізнавайтесь у програмі.

До теми Меткомбінат Коломойського в Огайо спалили, – ЗМІ

Кива втратив гроші з жомової ями

У скандального нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви суд конфіскував 1,2 мільйона гривень. Відповідні гроші він заробив на жомовій ямі.

У Скабеєвої підгорає через пісню про Путіна

18 серпня у мережі з'явилося відео репетиції параду до 30 річниці Незалежності України. Водночас пропагандисти знову влаштували істерику на російському телебаченні . Цього разу одіозна ведуча Ольга Скабєєва назвала виконання хіту "Путін х*ло" військовими "образою усього російського народу".

Каналу "НАШ" можуть анулювати ліцензію

Телеканалу "НАШ" можуть анулювати ліцензію через ефір за участі екснардепа та глави Комуністичної партії України Петра Симоненка. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення звернутися до суду з відповідним позовом.

Зверніть увагу Нацрада через суд хоче позбавити ліцензії канал Мураєва "НАШ"

Кива заговорив про власне вбивство

Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим, в ОПЗЖ почали заявляти, що його вбили. Водночас скандальний Ілля Кива відзначився дописом про те, що його теж можуть знайти мертвим.

Радянські декорації в Києві "прибрали"

У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації з радянського минулого. Організатори події заявили, що хотіли провести постановки про історію України. Однак довго такі декорації не простояли, їх "прибрали" активісти.

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