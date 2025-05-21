Колишній журналіст з Одеси Алік Вєтров воює на боці Росії

Колишній журналіст з Одеси Алік Вєтров воює на боці російської армії проти України. Його вдалося ідентифікувати за фото та відео із зони бойових дій.

Він фотографувався на фоні корейської техніки на озброєнні Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут масової інформації.

Дивіться також Росію вночі атакували українські дрони: вибухи лунали у низці областей, було закрито аеропорти

Колишній одеський журналіст воює на боці Росії

На одній зі світлин Вєтров фотографується поруч із північнокорейською САУ "Коксан", яка є на озброєнні новосформованих артилерійських бригад Росії. Встановити його особу вдалося завдяки одеським журналістам та громадським активістам.



Фото стрільб САУ "Коксан", де є зокрема фото Вєтрова / Фото: Сергій Стерненко у Telegram

Сам Вєтров не приховує своєї участі у бойових діях на боці Росії. На його відкритому профілі в Instagram розміщені фотографії у формі російської армії із символікою країни-агресора.



Фото Вєтрова у соцмережах / Скриншот ІМІ

Прізвище Вєтрова вже звучало у 2015 році, коли СБУ зірвала проведення проросійської “установчої конференції народної ради Бессарабії” в Одесі. Він фігурував серед затриманих організаторів, яких підозрювали у закликах до сепаратизму та створенні фейкових структур.