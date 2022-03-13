В'їзд до Чугуєва із 13 березня заборонений: потрапити можуть лише місцеві

До Чугуєва Харківської області заборонили в'їзд. Нові правила набрали чинності вже 13 березня.

Потрапити в населений пункт зможуть лише місцеві. Про це жителів міста повідомили у Чугуївській районній держадміністрації.

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За яких умов можна в'їхати в місто

Відтак в'їхати в місто зможуть тільки особи, які мають:

підтвердження місця реєстрації у Чугуєві;

документи для супроводження гуманітарного конвою.

Зауважимо, що відповідне рішення ухвалили задля того, щоб запобігти проникненню ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

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Повний текст публікації:

До уваги мешканців м. Чугуєва. Чугуївська районна військова адміністрація інформує, що з метою запобігання проникненню ворожих диверсійно-розвідувальних груп з 13 березня в’їзд до м. Чугуєва заборонено.

Потрапити до міста можна буде лише за наявності підтвердження місця реєстрації у м. Чугуєві або документів для супроводження гуманітарного конвою.