В'їзд до Чугуєва із 13 березня заборонений: потрапити можуть лише місцеві
До Чугуєва Харківської області заборонили в'їзд. Нові правила набрали чинності вже 13 березня.
Потрапити в населений пункт зможуть лише місцеві. Про це жителів міста повідомили у Чугуївській районній держадміністрації.
Зверніть увагу Російському генералу оголосили підозру: він народився в Чугуєві та наказав бомбити Харківщину
За яких умов можна в'їхати в місто
Відтак в'їхати в місто зможуть тільки особи, які мають:
- підтвердження місця реєстрації у Чугуєві;
- документи для супроводження гуманітарного конвою.
Зауважимо, що відповідне рішення ухвалили задля того, щоб запобігти проникненню ворожих диверсійно-розвідувальних груп.
Важливо – ЗСУ 7 березня звільнили Чугуїв: дивіться відео
Повний текст публікації:
До уваги мешканців м. Чугуєва. Чугуївська районна військова адміністрація інформує, що з метою запобігання проникненню ворожих диверсійно-розвідувальних груп з 13 березня в’їзд до м. Чугуєва заборонено.
Потрапити до міста можна буде лише за наявності підтвердження місця реєстрації у м. Чугуєві або документів для супроводження гуманітарного конвою.