В'їзд до Росії заборонено: Москва розширила санкції проти представників ЄС
Москва ухвалила рішення розширити список представників Євросоюзу, яким заборонено в'їжджати на територію Росії. У Брюсселі, кажуть росіяни, начебто ігнорують їхні прохання про діалог.
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Росія вважає, що замість переговорів у Євросоюзі надають перевагу мові санкцій. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Росії.
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У МЗС Росії впевнені, що вчинили по-справедливому, адже зрівняли кількість єврочиновників, проти яких діють санкції, з кількістю росіян, проти яких обмеження, своєю чергою, увів Брюссель.
У Москві також не оминули нагоди пригрозити Євросоюзу. Кажуть, якщо у Брюсселі надалі тиснутимуть на Росію, то санкцій побільшає.
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Санкції Росії проти України
Зазначимо, що лише на початку вересня Росія розширила санкції і проти українських представників. До списку потрапили десятки українських політиків, з яких більшість – чинні нардепи.
Проти України Росія почала вводити каральні обмеження ще у 2014 році. Спочатку мовилось про заборону на імпорт певних товарів. У 2018 році Москва перейшла на санкції проти конкретних осіб.