МЗС сподівається за 2 тижні повернути Україну в список країн з вільним в'їздом у Євросоюз
Джерело:Радіо Свобода
Дипломати працюють над тим, щоб українці могли вільно в'їжджати до Європейського Союзу. За два тижні Європа знову переглядатиме список третіх країн, громадянам яких дозволений в'їзд.
Україна вже веде перемовини з європейською стороною щодо дозволу на вільний в'їзд. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Тим часом У Європі вперше за 3 місяці зафіксували ріст хворих на COVID-19
Україна наближається до норми Єврокомісії
Востаннє Євросоюз оновив список 30 червня. Він дозволив вільний в'їзд з 12 країн, а обмеження зняли зокрема з Молдови, Азербайджану і Вірменії. Втім, Україна досі перебуває у списку "червоних країн".
За словами Олега Ніколенка, на той час показники в Україні за період, коли Європейська комісія здійснювала оцінку, ще перевищували норму. Втім зараз Україна все більше наближається до встановленої Єврокомісією норми.
Глава МЗС Дмитро Кулеба дав відповідне доручення і представництво України при ЄС взаємодіє із Європою для включення України до згаданого переліку.
Він додав, що рекомендація Єврокомісії щодо відкриття кордонів ЄС для певного переліку країн не є юридично обов’язковою.
Держави-члени Євросоюзу індивідуально схвалюють остаточні рішення про послаблення або посилення обмежень на подорожі. Відповідно, МЗС України працює з європейськими країнами на двосторонньому рівні,
– зауважив Ніколенко.
Зокрема це стосується визнання свідоцтв про вакцинацію та цифрових COVID-сертифікатів.
В'їзд до Євросоюзу громадян третіх країн
Раз на 2 тижні держави-члени ЄС переглядають перелік третіх країн для вільного в’їзду на територію Євросоюзу.
Рекомендація формується, зокрема, на основі 4 факторів:
- коефіцієнту нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за попередні 14 днів;
- кількості тестів за 7 днів,
- рівня позитивних тестів;
- наявності більш небезпечних штамів.
До того ж в’їзд дозволили громадянам, які пройшли повний курс вакцинації не пізніше, ніж за 2 тижні до поїздки.
При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів або ВООЗ. Це вакцини:
- Pfizer-BioNTech,
- Moderna,
- AstraZeneca, J
- ohnson & Johnson,
- Sinopharm.