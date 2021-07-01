МЗС сподівається за 2 тижні повернути Україну в список країн з вільним в'їздом у Євросоюз

Дипломати працюють над тим, щоб українці могли вільно в'їжджати до Європейського Союзу. За два тижні Європа знову переглядатиме список третіх країн, громадянам яких дозволений в'їзд.

Україна вже веде перемовини з європейською стороною щодо дозволу на вільний в'їзд. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Тим часом У Європі вперше за 3 місяці зафіксували ріст хворих на COVID-19

Україна наближається до норми Єврокомісії

Востаннє Євросоюз оновив список 30 червня. Він дозволив вільний в'їзд з 12 країн, а обмеження зняли зокрема з Молдови, Азербайджану і Вірменії. Втім, Україна досі перебуває у списку "червоних країн".

За словами Олега Ніколенка, на той час показники в Україні за період, коли Європейська комісія здійснювала оцінку, ще перевищували норму. Втім зараз Україна все більше наближається до встановленої Єврокомісією норми.

Глава МЗС Дмитро Кулеба дав відповідне доручення і представництво України при ЄС взаємодіє із Європою для включення України до згаданого переліку.

Він додав, що рекомендація Єврокомісії щодо відкриття кордонів ЄС для певного переліку країн не є юридично обов’язковою.

Держави-члени Євросоюзу індивідуально схвалюють остаточні рішення про послаблення або посилення обмежень на подорожі. Відповідно, МЗС України працює з європейськими країнами на двосторонньому рівні,

– зауважив Ніколенко.

Зокрема це стосується визнання свідоцтв про вакцинацію та цифрових COVID-сертифікатів.

В'їзд до Євросоюзу громадян третіх країн

Раз на 2 тижні держави-члени ЄС переглядають перелік третіх країн для вільного в’їзду на територію Євросоюзу.

Рекомендація формується, зокрема, на основі 4 факторів:

коефіцієнту нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за попередні 14 днів;

кількості тестів за 7 днів,

рівня позитивних тестів;

наявності більш небезпечних штамів.

До того ж в’їзд дозволили громадянам, які пройшли повний курс вакцинації не пізніше, ніж за 2 тижні до поїздки.

При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів або ВООЗ. Це вакцини: