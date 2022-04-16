На вʼїзді до Києва утворились кілометрові затори: влада закликає людей ще не повертатись

Попри небезпеку ракетних ударів, до Києва продовжують повертатися люди. Щодня до столиці приїжджають 40 – 50 тисяч людей.

У Київській військовій адміністрації оприлюднили відео з кілометровими заторами.

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Передчасне повернення до Києва створюють небезпеку для самого ж населення.

Щодня до столиці повертаються 40 – 50 тисяч людей. Ми просимо людей! Не повертайтеся! Київ та область знову почали обстрілювати! Не ігноруйте повітряних тривог,

– закликали у Київській військовій адміністрації.

Через затори до Києва не може проїхати гуманітарна допомога, надзвичайники, медики, комунальники та військові.

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Окупанти обстріляли Київ

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про вибухи у Києві. Сталося це також зранку 16 квітня. Вибухи пролунали у Дарницькому районі на околиці міста.

Як повідомив Кличко, зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються.

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