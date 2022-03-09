Вздовж державного кордону України продовжуються бої
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Український народ вже чотирнадцяту добу продовжує давати відсіч ворогу у межах визначених операційних зон.
Як зазначили у Генштабі Збройних сил України, бої тривають вздовж нашого державного кордону.
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Яка ситуація станом на ранок 9 березня
На Північному та Північно-західному напрямках продовжується ведення бойових дій у Поліському та Волинському операційних районах, а також вздовж ділянки державного кордону України та в районах населених пунктів:
- Ніжин,
- Іваниця,
- Тростянець.
Водночас триває оборона міста Чернігова.
За наявною інформацією серед особового складу окупаційних військ розповсюджуються панічні настрої через величезні втрати в живої силі та техніці,
– повідомили у Генштабі ЗСУ.
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