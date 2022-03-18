Вже 109 дітей загинули через збройну агресію Росії в Україні

Внаслідок збройної агресії Росії станом на 18 березня загинули 109 дітей. Крім того, понад 130 неповнолітніх отримали поранення.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що ці дані не є остаточними через відсутність можливості огляду місць події, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

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Росіяни вбили понад 100 українських дітей

Станом на ранок 18 березня жертвами війни, яку росіяни ведуть проти українців, стали вже 109 дітей, ще більш ніж 130 – поранені. Найбільше дітей постраждали від збройної агресії Росії в таких областях:

Київській – 55,

Харківській – 34,

Донецькій – 26,

Чернігівській – 29,

Миколаївській – 20,

Житомирській – 15,

Сумській – 14,

Херсонській – 14.

Окупанти руйнують і заклади освіти

Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджені понад 439 закладів освіти, 63 із них – повністю зруйновані. Найбільше постраждали заклади у таких областях:

Донецькій – 126,

Харківській – 77,

Миколаївській – 39,

Сумській – 32,

Київській – 41,

Херсонській – 21,

місті Києві – 35.

В Офісі Генпрокурора також нагадали, що 17 березня приблизно о 02:00 загарбники здійснили артилерійський обстріл селища Золочів Харківської області. Внаслідок цього постраждала родина. Мати загинула на місці, прикриваючи собою свою 4-річну доньку. Батько та дитина отримали тілесні ушкодження.

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