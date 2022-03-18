Вже 109 дітей загинули через збройну агресію Росії в Україні
Джерело:Офіс генпрокурора
Внаслідок збройної агресії Росії станом на 18 березня загинули 109 дітей. Крім того, понад 130 неповнолітніх отримали поранення.
В Офісі Генпрокурора зазначили, що ці дані не є остаточними через відсутність можливості огляду місць події, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.
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Росіяни вбили понад 100 українських дітей
Станом на ранок 18 березня жертвами війни, яку росіяни ведуть проти українців, стали вже 109 дітей, ще більш ніж 130 – поранені. Найбільше дітей постраждали від збройної агресії Росії в таких областях:
- Київській – 55,
- Харківській – 34,
- Донецькій – 26,
- Чернігівській – 29,
- Миколаївській – 20,
- Житомирській – 15,
- Сумській – 14,
- Херсонській – 14.
Окупанти руйнують і заклади освіти
Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджені понад 439 закладів освіти, 63 із них – повністю зруйновані. Найбільше постраждали заклади у таких областях:
- Донецькій – 126,
- Харківській – 77,
- Миколаївській – 39,
- Сумській – 32,
- Київській – 41,
- Херсонській – 21,
- місті Києві – 35.
В Офісі Генпрокурора також нагадали, що 17 березня приблизно о 02:00 загарбники здійснили артилерійський обстріл селища Золочів Харківської області. Внаслідок цього постраждала родина. Мати загинула на місці, прикриваючи собою свою 4-річну доньку. Батько та дитина отримали тілесні ушкодження.
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