Вже 109 дітей загинули через збройну агресію Росії в Україні

18 березня 2022 , 08:48
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Джерело:

Офіс генпрокурора

Внаслідок збройної агресії Росії станом на 18 березня загинули 109 дітей. Крім того, понад 130 неповнолітніх отримали поранення.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що ці дані не є остаточними через відсутність можливості огляду місць події, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

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Росіяни вбили понад 100 українських дітей

Станом на ранок 18 березня жертвами війни, яку росіяни ведуть проти українців, стали вже 109 дітей, ще більш ніж 130 – поранені. Найбільше дітей постраждали від збройної агресії Росії в таких областях:

  • Київській – 55,
  • Харківській – 34,
  • Донецькій – 26,
  • Чернігівській – 29,
  • Миколаївській – 20,
  • Житомирській – 15,
  • Сумській – 14,
  • Херсонській – 14.

Окупанти руйнують і заклади освіти

Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджені понад 439 закладів освіти, 63 із них – повністю зруйновані. Найбільше постраждали заклади у таких областях:

  • Донецькій – 126,
  • Харківській – 77,
  • Миколаївській – 39,
  • Сумській – 32,
  • Київській – 41,
  • Херсонській – 21,
  • місті Києві – 35.

В Офісі Генпрокурора також нагадали, що 17 березня приблизно о 02:00 загарбники здійснили артилерійський обстріл селища Золочів Харківської області. Внаслідок цього постраждала родина. Мати загинула на місці, прикриваючи собою свою 4-річну доньку. Батько та дитина отримали тілесні ушкодження.

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Автор: Наталія Пристанська