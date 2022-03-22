Вже 117 дітей загинули внаслідок масштабного нападу Росії, – Офіс Генпрокурора
Джерело:Офіс генпрокурора
Російські орки продовжують вбивати мирних жителів України, зокрема, дітей. Від початку війни загинули вже 117 малюків.
Понад 150 дітей – поранені. Окупанти розстрілюють автобуси з малечою та скидають бомби на школи й дитсадки.
Важливо Окупанти незаконно вивезли на територію Росію 2389 дітей, – МЗС
Найбільше дітей постраждали:
- у Київській області – 58,
- Харківській – 40,
- Чернігівській – 31,
- Донецькій – 30,
- Миколаївський – 24,
- Києві – 16,
- Житомирській – 15,
- Херсонській – 15,
- Сумській – 14.
Окупанти розстрілюють сім'ї
На Харківщині російський танк розстріляв авто, де їхала сім'я з двома дітьми. Родина кричала, що вони цивільні, махали білим прапором. Однак орки не зважали: батьки та 9-річна дівчинка загинули, 17-річний хлопець зазнав поранення.
У селі Костянтинівка Миколаївської області на території СТ "Південний Буг" під завалами будинків виявили обгорілі тіла 3 осіб, серед яких – 7-річна дитина.
21 березня росіяни обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми з Маріуполя, 4 дитини відвезли до лікарень. Троє малюків потрапили під обстріл в Пологівському районі Запорізької області, ще одна дитина – в Каменському. Двоє з них – в тяжкому стані.
Пошкоджено понад 500 закладів освіти
Внаслідок бомбардувань та обстрілів орки пошкодили 548 закладів освіти, 72 з яких вже зруйновано повністю. Найбільше – у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в Києві.
На жаль, цифри не кінцеві
Ці дані не є остаточними. Наразі немає можливості оглянути місця обстрілу, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.
Важливо – Окупанти атакували мирний мітинг у Херсоні: